В районе Бурятии не оказалось спецтехники для новых евроконтейнеров

Их решили передать в образовательные учреждения
На минувшей неделе в Бичурский район Бурятии поступило 26 евроконтейнеров
для твёрдых бытовых отходов. Объём каждого – 1,1 кубометра. Три месяца назад, в октябре, туда уже увезли 24.
- В общей сложности Бичурский район получил от регионального оператора 50 новых евроконтейнеров, – рассказал в своём telegram-канале Дмитрий Дружинин – генеральный директор компании «ЭкоАльянс», которая занимается сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов в республике.
Однако в муниципальном образовании не оказалось техники для таких баков. Замглавы МО по развитию инфраструктуры Артём Митапов сообщил, что их решили передать в образовательные учреждения района на периферии.
- Они с крышками, поэтому мусор не будет растаскиваться, но сбор будет мешковой. У подрядчика, занимающегося вывозом ТКО, сейчас нет специальной техники под евроконтейнеры, – цитируют его в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7».
Ещё 14 ёмкостей для мусора отправили в кабанский посёлок Танхой. В «ЭкоАльянсе» отметили, что готовы выдавать их как обменный фонд при поступлении соответствующих заявок.
- Например, в прошлом году Клюевское поселение попросило у нас контейнеры, и мы передали их в безвозмездное пользование для того, чтобы наладить вывоз отходов, – заявил ранее Дружинин.
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