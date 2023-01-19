В Улан-Удэ начался приём заявлений в загородные летние лагеря

Приём заявлений в электронной форме ведётся до 30 марта
Администрация Улан-Удэ ввела электронную форму подачи заявления на получение путёвки в загородный оздоровительный детский лагерь через официальный сайт мэрии (https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/obraz..) и личный кабинет на сайте Госуслуг. Приём заявлений в электронной форме ведётся до 30 марта, сообщает комитет по образованию города.
Заявитель, не успевший подать в установленный срок заявление в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления (ОМСУ), с 1 апреля по 15 июля лично подаёт заявление непосредственно в детский лагерь.
- Льготную путёвку с частичным возмещением стоимости путёвки в муниципальный загородный оздоровительный лагерь имеют право получить дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающие в Улан-Удэ. Дата и время подачи заявления важна, поскольку количество льготных путёвок в лагерях ограничено. Путёвку за полную стоимость (при их наличии) могут получить граждане независимо от занятости и места жительства на ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет включительно, - пояснили в мэрии.
Родитель или законный представитель ребёнка может зарегистрировать заявление на официальном сайте ОМСУ по принципу «один ребёнок - одно заявление». То есть если у вас несколько детей в возрасте от 7 до 15 лет, необходимо на каждого ребёнка заполнить отдельное заявление.
Ребёнок имеет право на отдых и оздоровление за счёт средств республиканского бюджета в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, т.е. получить путёвку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену.
Список лиц, имеющих внеочередное и первоочередное право на получение путёвок с частичным возмещением, приведены в приложении №7 и №8 положения об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, утверждённый постановлением администрации Улан-Удэ. По этому документу на внеочередное право на получение путёвок имеют дети, чьи родители погибли или стали инвалидами 1 группы вследствие участия в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР и Сирии. Кроме того, отдельным приказом комитета будет установлено внеочередное право на получение путёвки детьми, чьи родители участвуют в СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР.
Бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для получения бесплатных путёвок необходимо подать заявление в муниципальную образовательную организацию с последующим перенаправлением заявления и пакета документов в районные администрации Улан-Удэ в зависимости от территориального расположения школы. Дети, чьи родители участвуют в СВО, не относятся к категориям детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.
К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с отклонениями в поведении; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети - жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети - жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях.
В настоящий момент через официальный сайт администрации Улан-Удэ поступило 301 заявление, через сайт Госуслуг 22 заявления.
В Улан-Удэ начался приём заявлений в загородные летние лагеря
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