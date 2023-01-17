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В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку

В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
Общество, 
В оборот вышла серия марок «Герои Российской Федерации»

В рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышли 10 марок, посвящённых участникам специальной военной операции. На них увековечили память Героев России, удостоенных этого звания посмертно. Среди них есть марка с изображением улан-удэнца Максима Концова.

Лейтенант Росгвардии Максим Концов погиб в ходе спецоперации на Украине 24 марта в возрасте 33 лет.

- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.

Указом президента от 4 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Максиму Концову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

На почтовой марке, выпущенной в его честь, изображены портрет Героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

Как сообщал «Байкал-Daily», летом имя Максима Концова присвоили новой улице в юго-восточной части Улан-Удэ. Там строят новый жилой микрорайон, где будет построено порядка 22 многоквартирных домов.

9 декабря 2022 года, в День Героев Отечества, в школе №47, которую окончил Максим, открыли мемориальный знак.

Помимо портрета Максима Концова, на марках изображены ещё девять Героев России:

Ильгамов Тамерлан Айсарович (1994–2022)
Семёнов Дмитрий Владимирович (1989–2022)
Клещенко Василий Петрович (1976–2022)
Исламов Дамир Назирович (1996–2022)
Кутузов Роман Владимирович (1969–2022)
Миягашев Аймир Евгеньевич (1995–2022)
Хамхоев Адам Ерахович (1991–2022)
Старчков Александр Иванович (2000–2022)
Шипицин Олег Александрович (1974–2022)

Тираж марок составил 70 тысяч штук.

марки Герой России спецоперация на Украине Росгвардия

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