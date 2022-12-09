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В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Подвиг Максима Концова всегда будет примером мужества и стойкости», - отметил мэр

Мемориальный знак, посвящённый офицеру Росгвардии Максиму Концову, награждённому званием Героя России посмертно, открыли сегодня в Улан-Удэ. Мемориальный знак появился на здании школы №47, которую в своё время окончил Максим Концов.

На церемонии присутствовали родные и дети Максима Концова, заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сотрудники Росгвардии,

- Максим наш улан-удэнец, он учился в этой школе, окончил её с серебряной медалью. Родные и друзья говорят, что он всегда был душой компании, всегда улыбался, был добрым, справедливым и надежным товарищем. Поэтому он стал воином, стал защитником, защищал нашу страну с оружием в руках. К сожалению, в марте ценой собственной жизни он спас своих боевых товарищей, совершил подвиг, и этот подвиг для нас, для наших будущих поколений всегда будет примером мужества, стойкости и любви к своей родине, - сказал на церемонии Игорь Шутенков.

Также мэр Улан-Удэ поблагодарил родителей Максима Концова за воспитание настоящего Героя и обратился со словами напутствия к учащимся и кадетам школы №47.

- Наша земля взрастила много Героев. Пять школ города носят имена Героев Советского Союза. Уже в наше время школе №57 присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова. А сегодня мы с вами увековечиваем имя Максима Концова. Дорогие товарищи, учащиеся, молодежь, я обращаюсь к вам. Берите пример с Максима, равняйтесь на Концова. Будьте смелыми, честными, справедливыми. Будьте настоящими героями. И вместе с вами я хочу сказать огромное спасибо родителям Максима. Татьяна Николаевна, Андрей Владимирович! Спасибо вам за то, что родили и воспитали настоящего мужчину, настоящего Героя, - сказал Игорь Шутенков.

- У каждого поколения свои герои. Выходцы и уроженцы Республики Бурятия становились Героями в годы Великой Отечественной войны, кавалерами полных Орденов Славы. Сегодня мы по праву гордимся нашими героями – участниками специальной военной операции. 8 уроженцев и жителей Республики Бурятия стали Героями России, трое из них – ныне здравствующие: Денис Шишов, Балдан Цыдыпов, Энвер Набиев. Пятеро из них, к сожалению, представлены к высокому званию посмертно, в том числе Максим Андреевич Концов, который учился в этой школе, окончил ее с серебряной медалью. Он – гордость школы № 47, гордость города Улан-Удэ и нашей республики, - сказал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.

Офицер Росгвардии, лейтенант Максим Концов с начала проведения специальной военной операции участвовал в выполнении специальных задач. 24 марта, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

- Спасибо всем, что собрались почтить память нашего сына, лейтенанта Росгвардии Концова Максима Андреевича. Мы не готовили своего сына к каким-то героическим поступкам, воспитывался также, как и все. В последний момент, когда их группа попала в осаду, он вызвал огонь на себя, дав перегруппироваться своим бойцам. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто помнит нашего сына, - сказал на церемонии отец Максима Андрей Владимирович Концов.

Ранее имя Героя России Максима Концова присвоили новой улице в юго-восточной части города. Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр. В настоящий момент здесь строится новый жилой микрорайон, где будет построено порядка 22 многоквартирных домов.
Герой России мемориальная доска

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