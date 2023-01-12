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Сотрудники школьных музеев в Бурятии могут бесплатно съездить в «Орлёнок»

Сотрудники школьных музеев в Бурятии могут бесплатно съездить в «Орлёнок»
Общество, 
Для этого нужно принять участие в программе «Школьный музей Победы»

Музеи при школах, колледжах, вузах в Бурятии приглашают присоединиться к долгосрочной программе «Школьный музей Победы». Заявки принимаются до конца февраля 2023 года, сообщает ФГБУК «Музей Победы».

- Музей Победы стал первым музеем, который собирает на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. С 2019 года наша программа объединила свыше 1300 учреждений и тысячи музейных специалистов и школьников-активистов», — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Как сообщили «Байкал-Daily» сотрудники Музея Победы, программа проходит ежегодно. В ней участвуют школьные музеи со всей страны. На начальном этапе музею нужно подать заявку на сайте https://www.schoolvictorymuseum.ru/, заполнить все данные о музее и отправить её.

- Все музеи проходят первичный отбор. А сотрудники школьных музеев могут съездить бесплатно в ВДЦ «Орленок» (Черноморское побережье Краснодарского края) на историко-патриотическую смену, - рассказали организаторы.

В этой программе музеи находят новых партнёров, учатся создавать уникальные экспозиции, получают возможность бесплатно посетить ВДЦ «Орлёнок»
.
Стать участником программы может любая образовательная организация, которая имеет в своём составе музей. Для этого необходимо подать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru.

После того, как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение поступивших заявок состоится в конце февраля.

Всего за время работы программы партнерами Музея Победы стали 17 школьных музеев Бурятии.

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