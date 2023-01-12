«Только с каникул вышли»: Улан-удэнцы не хотят отдыхать в старый Новый год

Большинство горожан высказались против выходного в этот день





Старый Новый год в России традиционно отмечают в середине января. Он наступает в ночь с 13-го на 14-ое число. Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления которая произошла в 1918 году по постановлению советского правительства. Тогда страна перешла с юлианского календаря на григорианский, по которому к тому времени уже жила большая часть Европы.Соответственно, все даты сдвинулись на 13 дней. Так получилось, что 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.Опрос, который провели с 9 по 11 января специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, показал, что отмечать старый Новый год в 2023 году собирается только каждый четвёртый житель бурятской столицы. При этом речь идёт не про обильное застолье, а про домашнее скромное чаепитие.На работе его отпразднуют только 5% компаний. Остальные решили ограничиться чаем-кофе со сладостями.Лишь каждый третий улан-удэнец (34%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным. А вот свыше половины (53%) оказались против. По их мнению, дней для отдыха в календаре и без того достаточно: «Только с каникул вышли!».За дополнительный выходной 13 января чаще выступают горожане младше 34 лет. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, тоже поддерживают эту идею активнее улан-удэнцев с доходом от 80 тысяч в месяц.