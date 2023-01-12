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Жители Бурятии рискуют лишиться компенсаций за изъятый скот

Жители Бурятии рискуют лишиться компенсаций за изъятый скот
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Весной владельцев сельхозживотных ждёт ещё одно новшество

В Бурятии владельцев скота начнут лишать компенсаций либо будут урезать их при несоблюдении ветеринарных правил. Об этом сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

Нововведение начнёт действовать с 1 марта. Соответствующие изменения внесли в 19-ую статью федерального закона № 4979-1 «О ветеринарии».

- Владельцу животных, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней, могут ощутимо уменьшить размер компенсации за неинформирование ветеринарных служб обо всех случаях заболевания или гибели скота, за установленные факты выгула свиней либо их контакты с другими животными, а также за нарушения при обращении с особо опасными биологическими отходами и в ряде других случаев, – пояснила начальник отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Евгения Цыренжапова.

При неоднократном нарушении действующих ветправил в компенсации и вовсе могут отказать. Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что свиней в Бурятии, как и по всей России, с наступлением весны запретят кормить объедками со стола.  Табу призвано защитить животных от африканской чумы.

Под конец 2021 года Бурятию захватил заразный узелковый дерматит (ЗУД). Вспышку смертельно опасного для скота заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский. Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.

Спустя год начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев побывал в этих населённых пунктах и пообщался с местными жителями. Кто-то из них восстанавливает утраченное поголовье, а другие перешли на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. Среди последних, к примеру – Баир Бадматоаров, у которого изъяли сразу 54 головы КРС.

Чтобы предотвратить повторную вспышку ЗУДа, сельчан призвали добросовестно относиться к профилактическим мероприятиям – вакцинации скота и дезинфекции мест его содержания.

Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале 2022-го. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.

  


скот болезнь компенсация

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