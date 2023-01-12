Жители Бурятии рискуют лишиться компенсаций за изъятый скот

Весной владельцев сельхозживотных ждёт ещё одно новшество









Под конец 2021 года Бурятию захватил заразный узелковый дерматит (ЗУД). Вспышку смертельно опасного для скота заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский. Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.







