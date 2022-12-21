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В Бурятии фермеры приходят в себя после ЗУДа

В Бурятии фермеры приходят в себя после ЗУДа
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Некоторые из них год назад лишились почти всего скота

Под конец 2021 года Бурятию захватил заразный узелковый дерматит (ЗУД). Вспышку смертельно опасного для скота заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский.

Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.

Спустя год начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев побывал в этих населённых пунктах и пообщался с местными жителями. Кто-то из них восстанавливает утраченное поголовье, а другие перешли на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. Среди последних, к примеру – Баир Бадматоаров, у которого изъяли сразу 54 головы КРС.

Чтобы предотвратить повторную вспышку ЗУДа, сельчан призывают добросовестно относиться к профилактическим мероприятиям – вакцинации скота и дезинфекции мест его содержания.

Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.

Узелковый дерматит не представляет угрозы для людей, но именно они могут стать переносчиками. Зараза распространяется через физиологические выделения, уходовый инвентарь и укусы кровососущих насекомых, а ещё может переноситься на волосах, коже, одежде, подошве обуви, шерсти и лапах.

Нередко это происходит и на выпасе скота. Вирус также выделяется с дыханием заражённых животных. ЗУД с трудом поддаётся лечению. Даже после видимых улучшений животное может около года оставаться носителем инфекции
скот нодулярный дерматит

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