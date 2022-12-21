В Бурятии фермеры приходят в себя после ЗУДа

Некоторые из них год назад лишились почти всего скота









Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.





Узелковый дерматит не представляет угрозы для людей, но именно они могут стать переносчиками. Зараза распространяется через физиологические выделения, уходовый инвентарь и укусы кровососущих насекомых, а ещё может переноситься на волосах, коже, одежде, подошве обуви, шерсти и лапах.



Нередко это происходит и на выпасе скота. Вирус также выделяется с дыханием заражённых животных. ЗУД с трудом поддаётся лечению. Даже после видимых улучшений животное может около года оставаться носителем инфекции

Под конец 2021 года Бурятию захватил заразный узелковый дерматит (ЗУД). Вспышку смертельно опасного для скота заболевания сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а после оно распространилось на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский.Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.Спустя год начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев побывал в этих населённых пунктах и пообщался с местными жителями. Кто-то из них восстанавливает утраченное поголовье, а другие перешли на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. Среди последних, к примеру – Баир Бадматоаров, у которого изъяли сразу 54 головы КРС.Чтобы предотвратить повторную вспышку ЗУДа, сельчан призывают добросовестно относиться к профилактическим мероприятиям – вакцинации скота и дезинфекции мест его содержания.