В Бурятии фермеры приходят в себя после ЗУДа

Некоторые из них год назад лишились почти всего скота
Кяхтинский пострадал больше других – 83 очага пришлись на сёла Бурдуны и Усть-Киран. Умертвить и сжечь пришлось почти две тысячи сельхозживотных.
Спустя год начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев побывал в этих населённых пунктах и пообщался с местными жителями. Кто-то из них восстанавливает утраченное поголовье, а другие перешли на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. Среди последних, к примеру – Баир Бадматоаров, у которого изъяли сразу 54 головы КРС.
Чтобы предотвратить повторную вспышку ЗУДа, сельчан призывают добросовестно относиться к профилактическим мероприятиям – вакцинации скота и дезинфекции мест его содержания.
Выплаты фермерам, потерявшим скотину из-за узелкового дерматита, завершились в феврале. Всего им направили более 74 миллионов рублей. Последние транши – 2 миллиона 300 тысяч – получили хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов.
Узелковый дерматит не представляет угрозы для людей, но именно они могут стать переносчиками. Зараза распространяется через физиологические выделения, уходовый инвентарь и укусы кровососущих насекомых, а ещё может переноситься на волосах, коже, одежде, подошве обуви, шерсти и лапах.
Нередко это происходит и на выпасе скота. Вирус также выделяется с дыханием заражённых животных. ЗУД с трудом поддаётся лечению. Даже после видимых улучшений животное может около года оставаться носителем инфекции
Нередко это происходит и на выпасе скота. Вирус также выделяется с дыханием заражённых животных. ЗУД с трудом поддаётся лечению. Даже после видимых улучшений животное может около года оставаться носителем инфекции