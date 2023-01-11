11 января

10 января

Популярное

Свиней в Бурятии запретят кормить пищевыми отходами

Свиней в Бурятии запретят кормить пищевыми отходами
Общество,  Фото:pixabay.com
Табу призвано защитить их от африканской чумы

Свиноводам во всей России, в том числе – в Бурятии, запретят скармливать свиньям пищевые отходы. О нововведении, которое вступит в силу уже 1 марта, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

- Соответствующие поправки внесены в действующие ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, а также в ветправила по осуществлению профилактических, диагностических, ограничительных и других мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней (АЧС), – пояснили в ведомстве.

Изменения призваны предотвратить заражение свиней АЧС, которую они могут подхватить при употреблении кормов, поражённых вирусом. Особую опасность представляют продукты убоя заражённых свиней – мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости и шкуры.

- Действующие ветправила разрешают использовать пищевые отходы для их кормления, но при условии «термической обработки (проварки) не менее, чем в течение 30 минут после закипания». Тем не менее, проверки показывают,  что свиноводы относятся к этому требованию довольно формально, – отметили в управлении ветеринарии.

Потому и решили ввести полный запрет. В Бурятии ситуация по африканской чуме благополучная. На Дальнем Востоке случаи АЧС фиксировались в этом году в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае. Два очага действуют сейчас на территории Еврейского автономного округа.

Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше. 

Африканская чума свиней внесена в список особо опасных вирусных заболеваний. Впервые его обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. 
африканская чума свиней животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Театру «Ульгэр» в столице Бурятии вернут первозданный вид
Театру «Ульгэр» в столице Бурятии вернут первозданный вид
Общество, 11.01.2023
Здание будет таким же, как до пожара 93-летней давности
Свиней в Бурятии запретят кормить пищевыми отходами
Свиней в Бурятии запретят кормить пищевыми отходами
Общество, 11.01.2023
Табу призвано защитить их от африканской чумы
Школы и колледжи перешли на цифровую систему «Моя школа»
Школы и колледжи перешли на цифровую систему «Моя школа»
Общество, 11.01.2023
С 2023 года к ней подключили все школы страны
В Бурятии умер заслуженный врач республики
В Бурятии умер заслуженный врач республики
Общество, 11.01.2023
Владимир Юндунов скончался на 81 году жизни
Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
Общество, 11.01.2023
Хубсугул в 22-й раз примет «Синюю жемчужину»
В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
Общество, 11.01.2023
Синоптики обещают снежную погоду
В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»
В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»
Общество, 10.01.2023
Жителям Бурятии представят шедевры компьютерной графики
В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука
В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука
Общество, 10.01.2023
В командном первенстве первое место заняла команда посёлка Агинское
Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Общество, 10.01.2023
В стране побывало 145 тысяч человек из РФ
В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток
В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток
Общество, 10.01.2023
Среди экспонатов – 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Танских
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
Общество, 10.01.2023
В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
Общество, 10.01.2023
Копия боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона была передана на вечное хранение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^