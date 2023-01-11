Свиней в Бурятии запретят кормить пищевыми отходами

Табу призвано защитить их от африканской чумы
- Соответствующие поправки внесены в действующие ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, а также в ветправила по осуществлению профилактических, диагностических, ограничительных и других мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней (АЧС), – пояснили в ведомстве.
Изменения призваны предотвратить заражение свиней АЧС, которую они могут подхватить при употреблении кормов, поражённых вирусом. Особую опасность представляют продукты убоя заражённых свиней – мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости и шкуры.
- Действующие ветправила разрешают использовать пищевые отходы для их кормления, но при условии «термической обработки (проварки) не менее, чем в течение 30 минут после закипания». Тем не менее, проверки показывают, что свиноводы относятся к этому требованию довольно формально, – отметили в управлении ветеринарии.
Потому и решили ввести полный запрет. В Бурятии ситуация по африканской чуме благополучная. На Дальнем Востоке случаи АЧС фиксировались в этом году в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае. Два очага действуют сейчас на территории Еврейского автономного округа.
Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.
Африканская чума свиней внесена в список особо опасных вирусных заболеваний. Впервые его обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались.