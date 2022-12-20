В Бурятии родителям пообещали не запрещать вход на школьные ёлки из-за ОРВИ

Они смогут присутствовать на всех праздничных мероприятиях
Жители баргузинского села Баянгол заявили в местном вайбер-чате, что родителей учеников местной СОШ якобы не пускают на школьные ёлки из-за непростой ситуации с ОРВИ. Сельчане поинтересовались, почему дети в таком случае продолжают ходить на занятия.
Директор Баянгольской СОШ Екатерина Дондупова пояснила: их отправят на семидневный карантин, только если в классе из-за болезни будут отсутствовать более 20% учеников. А если в школе в целом заразилось свыше 30% детей, закрывают уже всё учебное заведение. Это прописано в письме Минобрнауки Бурятии (№08-13/5149) от 25 ноября 2022 года.
- Сегодня учащиеся 1-11 классов Баянгольской СОШ и воспитанники дошкольных групп посещают образовательное учреждение. Приказом уже определены даты и порядок проведения новогодних праздников, – отметила Екатерина Дондупова. – Родители традиционно принимают участие в школьных мероприятиях.
По словам руководителя школы, в этом году речи о табу на посещение утренников для взрослых не было. Запрещать их вход на ёлки никто не будет.
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