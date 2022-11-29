В Бурятии объяснили разницу между температурой в Интернете и на уличных градусниках

Это зависит от ветра и близости жилья к водоёмам





Жители разных районов Бурятии задались вопросом, почему так разнятся данные о температуре воздуха в Интернете и на уличных термометрах, установленных на стенах домов. В частности, бичурцы заметили, что погрешность утром 29 ноября составляла 5-7 градусов, а где-то доходила и до 10°С.Как выяснилось, всё зависит от местоположения дома (в низине, верховье или в центре), его близости к водоёму (возле речки температура, к примеру, всегда ниже) и от ветра – возле высотных домов его меньше.Температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, потому лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах.