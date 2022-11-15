В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования посвящены памяти председателя Агинского окрисполкома



С 25 по 26 ноября в посёлке Агинское пройдёт XX турнир Агинского Бурятского округа по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича». Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс «Бургэд».



Турнир посвящён памяти Бадмы Цыренова – видного хозяйственного, партийного и советского руководителя Агинского Бурятского автономного округа, депутата Верховного Совета СССР в 1966-1975 годах.



По информации начальника отдела физической культуры и спорта администрации округа Булата Бальжинимаева, в соревнованиях примут участие юноши, мужчины, ветераны по 29 весовым категориям. Традиционно будет учреждён специальный приз «Лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края по итогам года».



В рамках турнира пройдёт презентация книги, будут представлены фотовыставка «Жизнь Бадмы Цыренова – яркая, трудная и удивительная…» из фонда Агинского национального музея имени Г. Цыбикова и книжная выставка Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано «Судьба моя в судьбе округа».



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в XIX турнире приняли участие 80 сильнейших борцов Аги, в том числе 38 мастеров спорта России, 1 мастер спорта международного класса. По результатам всех встреч победителем турнира стала команда Могойтуйского района.



Возрастное ограничение 6+

