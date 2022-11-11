В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по настольному теннису

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Соревновались юные обвиняемые и осуждённые



В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.



- Неопытность спортсменов не уменьшила накала эмоций и азарта, а только дала толчок на более интересную и красивую игру, - отметили в УФСИН по Бурятии.



Отметим, в СИЗО прогулочные дворы для подростков оборудованы турниками, баскетбольными кольцами, воротами для игры в футбол, а в корпусе имеется помещение для занятий спортом с теннисным столом и шведской стенкой. Сотрудники воспитательного отдела проводят для подростков соревнования и турниры по различным видам спорта.





