Проблема с вывозом строительного мусора в Бурятии носит системный характер
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале осени общественники обнаружили разрастающуюся свалку промышленных отходов в лесу в 140а квартале Улан-Удэ. Лесополосу сейчас активно застраивают – на месте сосновых рощ появляются всё новые многоэтажки. Песок и различный мусор застройщики вывозили прямо в лес, также активно участвовали мусорили и жильцы новостроек.
В итоге в лесу выросли огромные кучи песка и строительного мусора.
После сигнала активистов Общероссийского народного фронта в Бурприроднадзор специалисты осмотрели местность и включили свалку в реестр нелегальных для дальнейшего устранения. Застройщику было объявлено предостережение, и на данный момент строительный мусор из леса исчез.
Но вопрос с песком пока остается открытым. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким рассказала, что согласно республиканскому закону об административных правонарушениях, как ей пояснили в администрации города, складирование грунта не разрешается на придомовых территориях и местах общественного пользования. А участки в 140 «а» квартале находятся в аренде у строительных компаний, поэтому на них это правило не распространяется.
- Проблема с вывозом строительного мусора в Бурятии носит системный характер. Он должен вывозиться на специальный полигон по утилизации строительного мусора. Но у нас этого полигона нет. Поэтому массово захламляется лес и любые другие свободные территории, - добавила Юлия Ким.
Складирование строительного мусора в местах общего пользования и на придомовых территориях жилищной застройки влечёт штраф для граждан – в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей (Закон Бурятии об административных правонарушениях, глава IV, статья 36).
Лес в 140а квартале Улан-Удэ очистили от свалок
Общество, Фото:
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