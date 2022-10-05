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В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу

В Улан-Удэ застройщик устроил свалку в лесу
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор, ОНФ
Свалка песка и строительного мусора появилась там, где раньше были сосновые рощи

21 сентября активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в Бурприроднадзор из-за разрастающейся свалки промышленных отходов в 140 квартале Улан-Удэ.

- По словам жителей микрорайона, сейчас происходит активная застройка в лесополосе, где ещё несколько лет назад были сосновые рощи. Однако строительство жилых многоэтажек и социальных объектов происходит с явным нарушением природоохранного законодательства. Тяжёлая техника вывозит песок и строительный мусор с рабочей площадки прямо в лес, - сообщают общественники.

 
Представители ОНФ выехали на место и установили, что кроме песка из котлованов под новостройки, в лесу открыто складируется строительный мусор. «Вероятно, в том числе привезённый и недобросовестными местными жителями», - отметили в ОНФ.

Эксперты подчеркнули, что контроль за работой застройщиков и за сохранением чистоты леса в микрорайоне не ведётся.

- Освоение новых территорий в столице Бурятии происходит варварскими методами по отношению к лесным насаждениям. Много лет ставят вопрос о создании полигона производственных отходов, но до сих пор его нет. В результате возникают стихийные свалки, с которыми бороться приходится и жителям, и общественникам своими силами, - рассказали в ОНФ в Бурятии.


Сегодня, 5 октября, в Бурприроднадзоре сообщили, что госинспекторы провели выездное обследование в 140 микрорайоне.

На месте госинспектор зафиксировал нарушение природоохранного законодательства. На участке лежали битые кирпичи и спилы деревьев.

- Это нарушение ч. 4 ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещения отходов производства и потребления. Санкции статьи - для юрлиц до 400 тысяч рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре.


Госинспектор разъяснил представителю строительной организации, которая строит многоквартирные дома, требования природоохранного законодательства.

Надзорное ведомство напомнили, что собственники земельных участков обязаны отходы строительства и производства своевременно вывозить на полигон.

Пока строительной компании объявлено предостережение. Организация за месяц обязана убрать мусор в лесу.

- Подобное нарушение происходит в лесном массиве 140а квартала не впервые. Два года назад представители Народного фронта также по сигналу местных жителей ликвидировали на городском субботнике свалку бытового и строительного мусора, который вывозился жителями и недобросовестными подрядчиками. «Фронтовики» направляли в администрацию города Улан-Удэ рекомендации принять меры по дальнейшей профилактике замусоривания территории. Чиновники ответили, что установили информационные таблички с запретом вывоза мусора в лес, - между тем, отмечают в ОНФ Бурятии.
свалка

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