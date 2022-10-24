Жительнице Бурятии исполнилось 94 года

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Марианна Петровна получила почётную грамоту директора ФСИН России



Жительнице Бурятии, труженику тыла, ветерану уголовно-исполнительной инспекции (УИС) Марианне Петровне Аверочкиной исполнилось 94 года.



Её навестила и поздравила с днём рождения председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Бурятии Елизавета Алексеева. Она от лица руководства и личного состава УФСИН поздравила ветерана с праздником, пожелала крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручила медаль «За отличие в труде» и почётную грамоту директора ФСИН России.



Марианна Петровна родилась 17 октября 1928 года. В годы Великой Отечественной войны трудилась на заводе по производству мин в Петропавловске. После войны работала в МВД паспортисткой. С 1962 года работала в исправительных учреждениях Бурятии кассиром, бухгалтером.



Ушла на пенсию в 1983 году, но вновь пришла работать в 1991 году в уголовно-исполнительную систему на базу ОИТУ МВД и проработала там до 1994 года.



