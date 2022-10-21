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В посёлке Бурятии построили виадук через железную дорогу

В посёлке Бурятии построили виадук через железную дорогу
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
В Заиграевском районе завершены работы по реконструкции станции

На станции Онохой в Бурятии завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, ставшей частью проекта по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были удлинены четыре приёмоотправочных пути, которые теперь могут принимать и отправлять грузовые поезда длиной от 70 до 100 вагонов.

Проведённые работы по модернизации, с учётом перспектив увеличения грузопотока, позволят снизить нагрузку на близлежащую станцию Улан-Удэ, пропускная способность которой составляет до 90 пар поездов в сутки. Часть этого объёма за счёт перераспределения грузовых составов повышенной длины теперь будет принимать станция Онохой.

Всего в рамках реконструкции было уложено более трёх километров станционных путей, 12 стрелочных переводов и более 80 км кабелей сигнализации и связи. На станции установлено 155 опор для новых линий контактной сети, длина которых составила свыше 6 км. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, суммарная площадь которого составляет 12 тыс. квадратных метров.

Одной из важных частей проекта стало строительство пешеходного моста через железнодорожные пути, соединившего две части посёлка Онохой. Длина монолитного железобетонного сооружения – 61 метр, ширина – 3 метра. Мост оснащён лифтами и пандусами для маломобильных групп населения, а также противоскользящим резиновым покрытием на всём своём протяжении. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

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