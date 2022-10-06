Полицейские встретились с первокурсниками
Сотрудники полиции Хоринского района провели с первокурсниками районного филиала Бурятского республиканского индустриального техникума правовые беседы.
Со студентами встретились старший юрисконсульт правового направления майор внутренней службы Людмила Думнова и руководитель группы по работе с личным составом капитан внутренней службы Баир Дамбиев.
- Первокурсникам рассказали о их правах и обязанностях, предостерегли от участия в преступлениях, напомнив, что за совершения правонарушений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме этого, студентам рассказали, что делать, если противоправное деяние было совершено в их отношении, - сообщили в МВД по Бурятии.
Кроме того, на встрече была проведена викторина, в ходе которой студенты активно отвечали на вопросы и показали свои знания законодательства.
В Бурятии полицейские побеседовали со студентами на правовые темы
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