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В Бурятии полицейские побеседовали со студентами на правовые темы

В Бурятии полицейские побеседовали со студентами на правовые темы
Общество, 
Полицейские встретились с первокурсниками

Сотрудники полиции Хоринского района провели с первокурсниками районного филиала Бурятского республиканского индустриального техникума правовые беседы.

Со студентами встретились старший юрисконсульт правового направления майор внутренней службы Людмила Думнова и руководитель группы по работе с личным составом капитан внутренней службы Баир Дамбиев.

- Первокурсникам рассказали о их правах и обязанностях, предостерегли от участия в преступлениях, напомнив, что за совершения правонарушений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме этого, студентам рассказали, что делать, если противоправное деяние было совершено в их отношении, - сообщили в МВД по Бурятии.

Кроме того, на встрече была проведена викторина, в ходе которой студенты активно отвечали на вопросы и показали свои знания законодательства.

полиция

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