В деле о вандализме в улан-удэнском сквере вскрылся любопытный факт

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 27 сентября неизвестные вандалы разгромили 27 ландшафтных светильников из 58-ми в сквере «Зодчий». Эти светильники примечательны тем, что они наземные. «Обеспечивают не только хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, но и украшают территорию», - поясняли в мэрии.
Вандалов сейчас ищут. Комитет городского хозяйства просит отозваться свидетелей происшествия. Информацию можно передать позвонить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по телефону 43-26-44.
Между тем, в деле вскрылись крайне любопытные факты. Совпадение или нет, но некоторым жителям дома, расположенного рядом со сквером «Зодчий», не нравились новые светильники. Они считали их слишком яркими. Официальные жалобы поступили ранее в Госстройжилнадзор.
- В Госстройжилнадзор поступило обращение жителей дома, расположенного рядом со сквером «Зодчий». Из-за установки большего, чем было заявлено в проекте, количества фонарей превышен уровень освещённости придомовой территории, - сообщили в ведомстве.
Кроме прочего, рядом с окнами первых этажей многоквартирного дома были вырублены деревья и кусты, которые могли бы затенять окна.
Для получения исследований и экспертного заключения о засветке квартир направлен запрос в Роспотребнадзор. Одновременно проверяется наличие согласования изменений, внесённых в дизайн-проект.
- До настоящего времени в Госстройжилнадзор не поступило извещение о 100% выполненных работах, впереди ещё мониторинг выполненного благоустройства, а пока специалисты выясняют, каким образом были согласованы изменения в дизайн-проект сквера, - уточнили в пресс-службе Госстройжилнадзора.
Техническое задание к муниципальному контракту подрядчика содержит требования о соответствии работ санитарным правилам «Естественное и искусственное освещение». В них указано, что для уличных светильников в жилых зонах должны использоваться фонари c экранизирующими решётками, либо c пониженной светосилой. Сами светильники должны быть установлены под углом 85 градусов, чтобы избежать засветки квартир. Для того, чтобы сделать выводы об имеющихся нарушениях, дополнительно требуется проведение измерений. Поэтому Госстройжилнадзор направил запрос в Роспотребнадзор.
После получения протокола измерений и экспертного заключения станет ясно, были ли нарушения по наземным светильникам. Если да, то уже вместе с прокуратурой будет приниматься решение об административном наказании в отношении заказчика и подрядчика работ.