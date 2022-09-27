В улан-удэнском сквере вандалы разгромили половину светильников

В Улан-Удэ неизвестные сломали 27 ландшафтных светильников из 58-ми в сквере «Зодчий». В пресс-службе мэрии сообщили, что произошло это в ночь на 27 сентября.
Такие наземные фонари в городе используются впервые для оформления общественной территории. Они обеспечивают не только хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, но и украшают территорию.
– Раньше были случаи, когда их ломали, мы их восстанавливали. Сейчас уничтожили просто половину. Сейчас мы отрабатываем по камерам видеонаблюдения. Помогут ли они, если некоторые горожане не понимают, что красота в сквере, благоустройство в городе делается для них. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создаётся в городе, – обратился заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Для установления всех обстоятельств комитет городского хозяйства просит свидетелей и очевидцев позвонить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по телефону 43-26-44.
Отметим, кроме ландшафтных светильников, специалисты «Горсвета» установили в сквере 23 опоры наружного освещения «Свеча» с 69 светодиодными светильниками. Они служат для равномерного распределения светового потока.
Ранее строители завершили в сквере установку топиария в виде четырёх медведей, установили 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей, уложили плитку вокруг фонтана, установили оборудование в техническом помещении, подготовили чашу фонтана к монтажу оборудования. В нижней части сквера обустроили 30 метров ливневой канализации.
Масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий сквер набрал более 22 тысяч голосов.