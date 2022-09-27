В улан-удэнском сквере вандалы разгромили половину светильников

Такие наземные фонари в городе используются впервые для оформления общественной территории. Они обеспечивают не только хорошую освещённость пространства в тёмное время суток, но и украшают территорию.– Раньше были случаи, когда их ломали, мы их восстанавливали. Сейчас уничтожили просто половину. Сейчас мы отрабатываем по камерам видеонаблюдения. Помогут ли они, если некоторые горожане не понимают, что красота в сквере, благоустройство в городе делается для них. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создаётся в городе, – обратился заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Для установления всех обстоятельств комитет городского хозяйства просит свидетелей и очевидцев позвонить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по телефону 43-26-44.