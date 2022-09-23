В Заиграевском районе Бурятии высадили более пяти тысяч сеянцев сосны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На месте посадок семь лет назад произошёл страшный пожар



Вблизи села Старая Курба Заиграевского района Бурятии прошла посадка леса в рамках акции «Сохраним лес». В посадке участвовали сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства, Заиграевского лесхоза и лесничества, а также студенты Бурятского лесопромышленного колледжа и волонтёры.



Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесничества и лесхоза провели инструктаж – специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить сеянцы, чтобы они прижились и радовали жителей.



- Место для посадки выбрано не случайно. В 2015 году тут был страшный лесной пожар, который возник по вине человека. Перед посадкой мы очистили площадь от захламлённости, убрали поваленные деревья и корни, а также сделали минерализованные полосы, чтобы в случае пожара огонь не подошёл к саженцам. Очень радует, что неравнодушные жители пришли внести вклад в будущее лесов нашего района, - рассказал Алексей Постоялко, руководитель Заиграевского лесхоза.



За несколько часов лесники и участники акции высадили более пяти тысяч сеянцев сосны.



- Высаживать лес – это очень благородное дело! Я каждый год принимаю участие в посадках, и мне это очень нравится. Считаю, что каждый житель республики хоть раз должен принять участие в такой акции. Тогда люди начнут бережнее относится к природе родного края, - поделилась участник акции Наталья.



Всего с начала года в Бурятии высажено более 4,5 млн сеянцев лесных растений на площади более 1,3 тысяч гектаров, сообщает пресс-службе РАЛХ.