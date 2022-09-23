В Бурятии подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки

За сутки госпитализировали 25 больных
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 141 больной коронавирусом. Днём ранее этот показатель был выше – 172, до этого 164 и 118.
Общее число случаев заражения на 23 сентября составляет 150 241. Из них 46% (68 981) приходится на жителей Улан-Удэ.
В больницах получают лечение 186 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 25 человек. В реанимации находится 21 больной.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2266 человек.
Выздоровели от COVID-19 144 722 человек, в том числе за прошедшие сутки 345 пациентов.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3067 человек, за прошедшие сутки скончался один пожилой пациент.
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