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В Бурятии подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки

В Бурятии подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки госпитализировали 25 больных

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 141 больной коронавирусом. Днём ранее этот показатель был выше – 172, до этого 164 и 118.

Общее число случаев заражения на 23 сентября составляет 150 241. Из них 46% (68 981) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
В больницах получают лечение 186 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 25 человек. В реанимации находится 21 больной.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2266 человек.

Выздоровели от COVID-19 144 722 человек, в том числе за прошедшие сутки 345 пациентов.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3067 человек, за прошедшие сутки скончался один пожилой пациент.

коронавирус профилактика

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