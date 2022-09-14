В улан-удэнской колонии лучшие овощи вырастили звонарь и староста общины

У одного уродились знатные помидоры, у другого – кабачки
В православной общине исправительной колонии №8 в Улан-Удэ подвели итоги соревнования на лучший выращенный урожай.
- Участие в мероприятии приняли осуждённые, состоящие в садоводческом обществе «Градарь». На протяжении всего лета участники выращивали овощи, ухаживали за ними, получив осенью хороший урожай, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Так, победу в конкурсе одержали староста общины, вырастивший самые лучшие томаты и звонарь, на участке которого вырос самый большой кабачок.
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники УФСИН недавно похвастали друг перед другом своим урожаем. 9 сентября прошла ежегодная выставка-конкурс «Дары осени». Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
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