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В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора

В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Бичурского района
Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей

В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза с членами школьного лесничества провели уборку в зелёном массиве и местах массового отдыха. Они убрались в местностях «Остров», «Ключик» и «Кривая Берёза» и очистили 70 метров береговой линии реки Бичура.

- Эти территории пользуются популярностью у местных жителей, которые проводят свободное время на природе, – рассказал мастер леса Андрей Пантелеев. – К сожалению, не все из них убирают мусор за собой. А если в таком месте будет чисто всегда, то и отдыхающие постыдятся оставлять мусорный след.

Совместными усилиями лесники и дети собрали целую тонну бытовых отходов. Среди них попадались пакеты и картон, пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки и железная посуда.

Администрация района призывает жителей Бичуры соблюдать правила санитарной безопасности в лесах, чтобы сохранить природу родного края.
Бичурский район Бурятия лесники мусор уборка мусора дети

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