В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей



В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза с членами школьного лесничества провели уборку в зелёном массиве и местах массового отдыха. Они убрались в местностях «Остров», «Ключик» и «Кривая Берёза» и очистили 70 метров береговой линии реки Бичура.



- Эти территории пользуются популярностью у местных жителей, которые проводят свободное время на природе, – рассказал мастер леса Андрей Пантелеев. – К сожалению, не все из них убирают мусор за собой. А если в таком месте будет чисто всегда, то и отдыхающие постыдятся оставлять мусорный след.



Совместными усилиями лесники и дети собрали целую тонну бытовых отходов. Среди них попадались пакеты и картон, пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки и железная посуда.



Администрация района призывает жителей Бичуры соблюдать правила санитарной безопасности в лесах, чтобы сохранить природу родного края.

