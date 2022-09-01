Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей
В Бичурском районе Бурятии сотрудники Бичурского лесхоза с членами школьного лесничества провели уборку в зелёном массиве и местах массового отдыха. Они убрались в местностях «Остров», «Ключик» и «Кривая Берёза» и очистили 70 метров береговой линии реки Бичура.
- Эти территории пользуются популярностью у местных жителей, которые проводят свободное время на природе, – рассказал мастер леса Андрей Пантелеев. – К сожалению, не все из них убирают мусор за собой. А если в таком месте будет чисто всегда, то и отдыхающие постыдятся оставлять мусорный след.
Совместными усилиями лесники и дети собрали целую тонну бытовых отходов. Среди них попадались пакеты и картон, пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки и железная посуда.
Администрация района призывает жителей Бичуры соблюдать правила санитарной безопасности в лесах, чтобы сохранить природу родного края.
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
Общество, Фото:
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