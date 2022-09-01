В Бурятии 401 человек за день заболел коронавирусом

Заболеваемость продолжает расти



В Бурятии продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 401 заразившегося (днём ранее был 351, до этого 221).



Накануне выздоровели 330 человек, скончался один пожилой житель Бурятии.



Лечение в стационарах сегодня проходят 324 пациента с коронавирусом и подозрением на него. За предыдущие сутки госпитализировано 47 пациентов. На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся ещё 2396 человек.



С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 144 470 случаев заражений COVID-19. Из них 45% (65 565) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время от коронавируса умерли 3052 человека.



В целом по России заболеваемость также выросла. Растёт число новых случаев, следом может увеличиться количество госпитализаций и смертей; но с другой стороны, очевидно, что ныне смертность значительно ниже, чем в 2021 году, заметил в беседе с «Известиями» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.



- «Омикрон» быстро распространяется, но не вызывает большого числа тяжёлых форм. Хотя есть пациенты со средним и среднетяжёлым течением, их около 5%, которые нуждаются в госпитализации. В масштабах страны это довольно большое число людей. Поэтому неверно говорить, что у всех сейчас лёгкое течение COVID-19, это не так, — сказал он.



Многих волнует вопрос, когда коронавирус эволюционирует до состояния сезонного гриппа с минимумом смертей и произойдёт ли это вообще.



- В перспективе это возможно, но сколько на это уйдёт времени, непонятно. По одним данным, это один-два года, по другим — больше десяти лет. Штамм пандемического гриппа, например, превратился в сезонный за несколько лет, — отметил инфекционист.





