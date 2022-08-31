В Бурятии объявили конкурс на антимедвежьи мусорки

Конкурс назвали «Спасём медведей от плохих привычек и людей!»
В Бурятии объявили конкурс на создание антимедвежьих мусорных баков. С призывом «Спасём медведей от плохих привычек и людей!» обратились сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
У косолапых очень чуткое обоняние, они способны учуять привлекательный запах за 2,5 км. Поэтому они легко находят мусорные баки.
- Недоеденные овощи, огрызки колбас, забродившее варение и т.д. Для медведя мусорный бак — это воплощение сытого и вкусного обеда. Когда медведь начинает питаться из баков, он будет ходить к ним, пока у него есть возможность. Естественно, он приходит в ярость, когда какая-то железка начинает ему мешать наслаждаться обедом, и участь этих железок в этот момент - пасть под могучими ударами гурмана, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».
При этом медведь настолько привыкает к подобному питанию, что перестраивает свой образ жизни в соответствии с ним. В итоге может даже выработать определённое расписание посещения мусорных баков, учитывающее распорядок туристов, выбрасывающих мусор, и время, которое у него есть, до вывоза отходов с площадки накопления.
«Мусорное» питание опасно для животных. Вместе с пищевыми остатками медведь может проглотить пластиковые пакеты и другие вещи, опасные для пищеварения.
Но самое главное, медведь перестаёт опасаться человека. Он настолько привыкает к запахам, звукам виду людей и машин, что может проводить весь день недалеко от этих мусорных баков, буквально в паре десятков метров. И в этот момент медведь становится очень опасен.
- В любой момент этот мишка может попытаться перехватить туриста, несущего особо вкусные отходы на мусорку, и тогда выбора, по сути, у людей не остаётся. Только отстрел решает эту проблему. Не стоит думать, что медведя можно поймать и увезти подальше. Он все равно придёт к мусорке. Ведь главное для него набрать как можно больше жира к зимовке, а в естественной природе это сделать намного сложнее, чем копаясь в отходах людей, - отмечают зоологи.
Решить эту проблему можно, сделав отходы недоступными. Если медведь не может добраться до продуктов и отходов, то у него не вырабатывается привычки к присутствию людей. Именно поэтому ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс на создание проекта площадки накопления отходов, защищённой от медведя и других диких животных.
Проект будет оцениваться по следующим принципам:
1. Надёжная защита от попыток медведя добраться до мусорных баков.
2. Возможность использования для сбора отходов стандартных металлических баков 0,75 кубических метров.
3. Предотвращение распространения запаха отходов по территории.
4. Удобство использования для туристов (расчёт усилия запирающего механизма в такой степени, что бы для сброса мусора в бак мусора не надо было быть мастером спорта по силовым видам спорта).
5. Удобство обслуживания площадок машинами с стандартным захватом под баки 0,75 куб.м.
6. Минимально возможная стоимость конструкции при сохранении функциональной эффективности.
7. Эстетически конструкция должна вписываться в природные ландшафты.
Победитель конкурса получит право на бесплатную экскурсию на Ушканьи острова группой до пяти человек.
Материалы на конкурс принимаются в виде электронных документов на почту: [email protected]
Заявки принимают до 1 октября. Итоги подведут через месяц после этого, 1 ноября.
В Бурятии объявили конкурс на антимедвежьи мусорки
Общество, Фото:
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