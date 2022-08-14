Иркутянин получил 2 года колонии за удары по шее полицейского и оскорбления

Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
В Иркутске вынесен приговор 32-летнему мужчине. Он признан виновным в применении насилия к представителю власти, публичном оскорблении представителя власти.
В ноябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения у себя в квартире, после ссоры со своей матерью, держа в руках нож, высказал в адрес приехавших на семейный скандал сотрудников полиции угрозы применения к ним насилия. В ходе задержания нанёс одному из сотрудников удары в область шеи.
В дальнейшем во время доставления в отдел полиции горожанин несколько раз в присутствии посторонних граждан оскорбил полицейских грубой нецензурной бранью.
Накануне суд признал мужчину виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
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