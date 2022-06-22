Бурятию изучит фольклорная экспедиция

В республике выявят и опишут объекты нематериального культурного наследия



Центр культуры народов России государственного Русского дома народного творчества имени В.Д. Поленова снаряжает экспедиции для комплексного исследования многонациональных традиций страны в рамках Года культурного наследия народов России. С 22 по 29 июня экспедиционная группа выезжает в районы Бурятии. Её возглавила эксперт из Москвы Евгения Такаракова.



– Нам есть что показать экспедиции. Это уникальные объекты нематериального культурного наследия: семейные и календарные обряды и праздники, песенный фольклор, сказки, легенды, эпосы, традиционные технологии, костюмы и мн. др. Будем учиться, готовится к созданию реестра нематериального наследия. Надеемся, объекты из Бурятии войдут в «Золотую антологию народной культуры», в которую включат 100 шедевров нематериального наследия народов России, – отметила на встрече с экспертом министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В организации и проведении экспедиции участвуют учёные-фольклористы, члены экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия и специалисты республиканского центра народного творчества.



В Бурятии будут выявлены и описаны уникальные объекты нематериального культурного наследия. Проект направлен на активизацию деятельности по созданию регионального каталога объектов нематериального культурного наследия, выявление и поддержку носителей традиционной народной культуры, оказание методической поддержки региональным и муниципальным специалистам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

