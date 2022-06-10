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В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами

В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
Общество,  Фото:АТВ
В администрации города прокомментировали оригинальную уборку лужи

На «Арбате» в Улан-Удэ второй день рабочие подметают лужу. В городе продолжают идти дожди, а вместе с ними образуются лужи, в некоторых местах довольно обширные, например, как на улице Ленина.

Вчера здесь целый десант дворников разметал огромную лужу мётлами. Видео, снятое очевидцами, немало развеселили пользователей соцсетей. 

«Моют мётла к чемпионату по квиддичу», «Сверхдержава, девять человек вместо одной мотопомпы и оператора», «Вроде метлами пыль подметают! Машин по откачки воды нет, что ли?», «Что на крышу не поставили одного рабочего, тучи разгонять?» - шутили улан-удэнцы.

Сегодня работу продолжили. Видео опубликовал телеканал АТВ в своём телеграм-канале. Отметим, после вчерашней критики большинство уборщиков вместо мётел взяли в руки лопаты. Ими они по-прежнему отбрасывают воду с тротуара.

Ситуацию сегодня официально прокомментировали в комитете городского хозяйства. Здесь пояснили, что на этом участке пешеходной улицы из-за провала плитки скапливаются неглубокие лужи. А насосные оборудования, которые есть в наличии комбината по благоустройству, предназначены только для откачки глубокого скопления воды. То есть скопившую воду приходится направлять в ливневую канализацию ручным способом.

- А так как на «Арбате» большая проходимость людей, для оперативности работ и максимально быстрого обеспечения комфортного прохода горожан направляют на место несколько бригад уборщиков территорий, - добавили в комитете городского хозяйства.

В будущем пообещали ликвидировать образовавший провал, так что больше махать мётлами и лопатами на месте лужи дворникам не придётся.


лужи

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