В центре Улан-Удэ подметали лужу

Горожане запечатлели удивительное занятие на видео



Сегодня улан-удэнцы на «Арбате» – главной пешеходной улице города – заметили целую бригаду подметальщиков луж. Занимательное видео опубликовали в телеграм-канале «Бурятия Онлайн».



На видео порядка 15-ти человек в рабочей форме городских уборщиков активно подметают большую лужу вначале пешеходной улицы. Одни метут воду большими размахами в сторону ливнёвки, другие – к клумбам. Кто-то орудует мётлами, кто-то лопатами. Мимо проходят горожане, на лицах которых заметно недопонимание и удивление.



К слову, во время дождя в этом месте постоянно образуется лужа. При этом лужи не сильно зависят от интенсивности дождя, вероятно, проблема в ливнёвке. В результате горожанам буквально приходится перепрыгивать в этом месте, чтобы не намочить ноги.

