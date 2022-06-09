Горожане запечатлели удивительное занятие на видео
Сегодня улан-удэнцы на «Арбате» – главной пешеходной улице города – заметили целую бригаду подметальщиков луж. Занимательное видео опубликовали в телеграм-канале «Бурятия Онлайн».
На видео порядка 15-ти человек в рабочей форме городских уборщиков активно подметают большую лужу вначале пешеходной улицы. Одни метут воду большими размахами в сторону ливнёвки, другие – к клумбам. Кто-то орудует мётлами, кто-то лопатами. Мимо проходят горожане, на лицах которых заметно недопонимание и удивление.
К слову, во время дождя в этом месте постоянно образуется лужа. При этом лужи не сильно зависят от интенсивности дождя, вероятно, проблема в ливнёвке. В результате горожанам буквально приходится перепрыгивать в этом месте, чтобы не намочить ноги.
В центре Улан-Удэ подметали лужу
Общество, Фото:
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