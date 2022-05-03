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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточная заболеваемость снизилась почти вдвое

По данным управления Роспотребнадзора на утро 3 мая в Бурятии зарегистрировано 136021 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60118) приходится на жителей Улан-Удэ.

За прошедшие сутки выявлено 10 больных с лабораторным подтверждением, это на девять человек меньше, чем сутки назад. До этого сообщалось о 29 больных, ранее – о 31 заболевшем.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 9 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 104. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.

В отделениях реанимации находится 40 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 – 3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –155, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 312 человек.

Выздоровели от коронавирускной инфекции – 132544 человек, в том числе 30 человек за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3010 человек. За прошедшие сутки скончался один человек старше 65 лет.
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