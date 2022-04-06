 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

На вокзале Северобайкальска открылась передвижная фотовыставка

На вокзале Северобайкальска открылась передвижная фотовыставка
Общество,  Фото:pixabay.com
Авторами работ о природе Байкале стали зоологи

На днях на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск открылась передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы». Главным действующим лицом на выставке стала природа Байкала.

На снимках известных мастеров-фотографов дикой природы представлены обитатели заповедных территорий и байкальские пейзажи. Авторы работ – действующие зоологи, сотрудники заповедников и национальных парков. Среди них биолог-охотовед и фотограф-анималист Алексей Безруков, директор Байкальского заповедника Василий Сутула, бывший директор Сохондинского заповедника Виктор Яшнова зоолог и бывший директор Даурского заповедника Вадим Кирилюк и другие биологи- фотохудожники.

На фотовыставке представлено более 30 работ разных авторов, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Возрастное ограничение 0+
Северобайкальск вокзал выставка Байкал фотовыставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите запустят субсидированные авиарейсы до Якутска и Хабаровска
В Чите запустят субсидированные авиарейсы до Якутска и Хабаровска
Общество, 06.04.2022
Открыта продажа субсидированных билетов по Дальнему Востоку
«Серебряный» волонтёр из Бурятии приглашена на конкурс красоты
«Серебряный» волонтёр из Бурятии приглашена на конкурс красоты
Общество, 06.04.2022
Жительница Улан-Удэ может стать «Мировой моделью»
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по шатару и шахматам
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по шатару и шахматам
Общество, 06.04.2022
Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова
В Бурятии в апреле поздравят 40 долгожителей
В Бурятии в апреле поздравят 40 долгожителей
Общество, 06.04.2022
С начала года в республике поздравили 155 юбиляров-долгожителей
На севере Бурятии открылся первый духовно-просветительский центр
На севере Бурятии открылся первый духовно-просветительский центр
Общество, 06.04.2022
Проект был поддержан на федеральном уровне
На Дальнем Востоке проверяют войска
На Дальнем Востоке проверяют войска
Общество, 06.04.2022
Контрольная проверка за зимний период обучения началась в войсках Восточного военного округа
В Бурятии стартовал конкурс молодёжных инновационных проектов
В Бурятии стартовал конкурс молодёжных инновационных проектов
Общество, 06.04.2022
Участников программы отберут по шести направлениям
В Улан-Удэ творческих ветеранов приглашают выступить на фестивале ко Дню Победы
В Улан-Удэ творческих ветеранов приглашают выступить на фестивале ко Дню Победы
Общество, 06.04.2022
Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет»
На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 06.04.2022
Традиционный праздник проводится уже восьмой год
В Улан-Удэ проверят как содержится частный сектор
В Улан-Удэ проверят как содержится частный сектор
Общество, 06.04.2022
Проверят правила содержания домашних питомцев и чистоту придомовых территорий
В Иркутской области посчитали диких кабанов
В Иркутской области посчитали диких кабанов
Общество, 06.04.2022
В Прибайкальском нацпарке прошли мероприятия по учёту диких свиней
Ушуисты Бурятии выиграли 10 медалей первенства и чемпионата России
Ушуисты Бурятии выиграли 10 медалей первенства и чемпионата России
Общество, 06.04.2022
За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны
Забайкалец представлен к звезде Героя России посмертно
Забайкалец представлен к звезде Героя России посмертно
Общество, 06.04.2022
Старший лейтенант вынес из-под обстрела двух раненных
В Бурятии пройдёт первый этап кубка России по скайраннингу
В Бурятии пройдёт первый этап кубка России по скайраннингу
Общество, 06.04.2022
Завершается регистрация участников забега на пик Любви
В Улан-Удэ птицы загадили памятник Пушкину
В Улан-Удэ птицы загадили памятник Пушкину
Общество, 06.04.2022
В администрации города уже отреагировали на ситуацию с памятником

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^