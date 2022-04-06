На вокзале Северобайкальска открылась передвижная фотовыставка

Авторами работ о природе Байкале стали зоологи



На днях на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск открылась передвижная фотовыставка «Мир байкальской природы». Главным действующим лицом на выставке стала природа Байкала.



На снимках известных мастеров-фотографов дикой природы представлены обитатели заповедных территорий и байкальские пейзажи. Авторы работ – действующие зоологи, сотрудники заповедников и национальных парков. Среди них биолог-охотовед и фотограф-анималист Алексей Безруков, директор Байкальского заповедника Василий Сутула, бывший директор Сохондинского заповедника Виктор Яшнова зоолог и бывший директор Даурского заповедника Вадим Кирилюк и другие биологи- фотохудожники.



На фотовыставке представлено более 30 работ разных авторов, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



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