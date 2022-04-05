У юбиляра 10 внуков и 10 правнуков
В Закаменском районе Бурятии с 90-летием поздравили Александру Ивановну Ловцову. Ей были вручены благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, главы администрации района, совета депутатов района, районного совета ветеранов и социальной защиты населения района.
Александра Ивановна родилась в селе Хулдат Джидинского района. Трудовую деятельность начинала дояркой. В город Закаменск переехала в 1955 году. Работала в ЖКО штукатур-маляром. На пенсию вышла в 1985 году.
Именинница вышла замуж в 1955 году. В семье родилось трое детей. Сейчас у Александры Ивановны 10 внучат и 10 правнуков. Об этом сообщает отдел по работе общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
Жительница Закаменска отпраздновала 90-летие
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