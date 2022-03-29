Улан-Удэ принял чемпионат ДФО по дартсу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

За медали турнира боролись шесть регионов Дальнего Востока



На прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартсу. Участниками соревнований стали более 100 спортсменов из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Амурской области, Якутии и Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, без медалей не осталась ни одна команда.



В программе «501» в одиночном разряде среди мужчин победы одержали:

Первое место - Ильенко Юрий (Хабаровский край);

Второе место - Чупров Василий (Забайкальский край);

Третье место - Чернов Сергей (Хабаровский край);

Третье место - Эверстов Юрий (Саха-Якутия).



Среди женщин:

Первое место - Исакова Татьяна (Хабаровский край);

Второе место - Сивцева Мария (Саха- Якутия);

Третье место - Северина Светлана (Забайкальский край);

Третье место - Брусянина Татьяна (Хабаровский край).



В парном разряде среди мужчин золотую медаль завоевали Юрий Иванов и Александр Корба из Забайкальского края. На втором месте – Юрий Ильенко и Александр Жалимов из Хабаровского края. Почётное третье место разделили Виктор Балан/Александр Калиниченко из Приморского края и Василий Чупров/ Егор Кузьмин из Забайкальского края.



Среди женщин в парном разряде не было равных Дине Бураковой и Татьяне Исаковой из Хабаровского края. Серебряными призёрами чемпионата стали Баирма Митупова и Екатерина Заметалина из Забайкальского края. Бронзовые медали у Марианы Цыренжаповой и Валентины Гребенщиковой из Бурятии, и Татьяны Балан и Яны Бабенко из Приморского края.



В дисциплине «микст»:

Первое место - Кузьмин Егор/Чупров Василий/Храмова Галина (Забайкальский край);

Второе место - Иванов Юрий/Корба Александр/ Митупова Баирма (Забайкальский край);

Третье место - Ильенко Юрий/Жалимов Александр/Исакова Татьяна (Хабаровский край);

Третье место - Ведерников Дмитрий/Чернов Сергей/Буракова Дина (Хабаровский край).



Среди мужчин в дисциплине «командный разряд»:

Первое место - Забайкальский край (Чупров Василий, Кузьмин Егор, Иванов Юрий, Корба Александр);

Второе место- Бурятия (Молонов Намсарай, Могоев Зоригто, Эрдынеев Алексей, Субанаков Игорь);

Третье место - Забайкальский край (Савин Денис, Трифонов Егор, Станогин Виктор, Жигарев Дмитрий);

Третье место - Саха- Якутия (Эверстов Юрий, Черкашин Станислав, Кривошапкин Дмитрий, Бурнашев Егор).



В дисциплине «командный разряд» среди женщин:

Первое место - Хабаровский край (Исакова Татьяна, Буракова Дина, Кисюк Светлана, Брусянина Татьяна);

Второе место - Бурятия (Цыренжапова Мариана, Гребенщикова Валентина, Гунзенова Анна, Эрдыниева Алла);

Третье место – Приморский/Забайкальский края (Бабенко Яна, Балан Татьяна, Савина Татьяна, Софьянникова Татьяна);

Третье место - Забайкальский край (Митупова Баирма, Заметалина Екатерина, Северина Светлана, Корякина Елена).

