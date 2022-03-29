В Бурятии представят выставку документов о Доржи Банзарове

Мероприятие посвящено двухсотлетию со дня рождения первого бурятского учёного



В Улан-Удэ откроется выставка архивных документов «Самородок земли бурятской…», посвящённая 200-летию со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. Мероприятие проведут в рамках архивного фестиваля «Архив/FEST-Бурятия-2022».



В выставке отражены документы Госархива Бурятии, государственного архива Иркутской области и государственного архива Республики Татарстан: свидетельство Доржи Банзарова об окончании 1-й Казанской гимназии от 14 августа 1842 г., акт правления Казанского университета о присвоении студенту Доржи Банзарову звания кандидата от 17 октября 1846 г., предписание попечителя Казанского учебного округа Правлению Казанского университета о назначении Доржи Банзарова на должность чиновника особых поручений при главном управлении Восточной Сибири от 11 апреля 1850 г. и другие.



Презентация выставки состоится 30 марта в Бурятском драматическом театре. Начало мероприятия в 12:30, сообщает пресс-служба государственного архива РБ.



Возрастное ограничение 12+



Справка



Доржи Банзарович Банзаров родился в 1822 г. в семье бурята-казака Банзара Боргонова в урочище Усть-Ичетуй Забайкальской области (ныне Джидинский район Бурятии). С 1836 по 1842 гг. учился в Казанской гимназии, которую окончил с золотой медалью и правом поступить в университет. В 1842-1846 гг. учился в Казанском университете, успешно защитил диссертацию «Чёрная вера или шаманство у монголов» и получил звание кандидата наук.



В 1847-1849 гг. Банзаров вёл научные исследования в Азиатском музее Санкт-Петербурга, а в 1848-1850 гг. работал в Казани – учился документообороту в канцелярии Казанской губернии. В 1850-1855 гг. служил в Иркутске чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском.



Несмотря на занятость служебными делами, находил возможность для научных исследований: внёс исправления в географические карты, исследовал происхождение сойотов и урянхайцев (тувинцев) в Тункинском крае, открыл место рождения Чингисхана в пределах России, перевёл с монгольского «Путешествия Зая-Хамбы в Тибет». В 1851 г. Доржи Банзаров был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества.



В 1947 г. именем Доржи Банзарова назван Бурятский пединститут, ныне Бурятский государственный университет. Перед одним из корпусов установлен его памятник. Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Иркутске, Улан-Удэ, Кяхте, Казани, его родном улусе Ичетуй и селе Кырен Тункинского района.

