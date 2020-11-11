 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

Монголия обвиняет Бурятию

Монголия обвиняет Бурятию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Монголии заявили о планах по закрытию свободной торговой зоны «Алтанбулаг» на границе с Россией. Причиной стала эпидемиологическая обстановка в соседнем Кяхтинском районе Бурятии, передавало монгольское издание «Монцамэ».

10 ноября ИА REGNUM сообщило, что Монголия винит Бурятию в слабом контроле за COVID.

- За последние три дня были сделаны анализы 1816 людям, 12 из них дали положительный результат. Среди них 59-летний гражданин России, 56-летний гражданин Белоруссии и трое гражданина Монголии являются дальнобойщиками. Видно, что в Кяхте контроль над сложившейся ситуацией находится на низком уровне. Монгольские водители свободно передвигаются по городу Улан-Удэ и собирают товары, — цитирует REGNUM директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 368, 317 из них выздоровели.


Монголия коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
В Бурятии наказали тункинского чиновника
В Бурятии наказали тункинского чиновника
Власть, 11.11.2020
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Власть, 11.11.2020
С 21 октября зафиксировано 1130 несоблюдений санитарно-эпидемиологических норм
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Власть, 10.11.2020
Бурятский павильон в Сочи принял очередного высокого гостя
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Власть, 10.11.2020
Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Власть, 09.11.2020
«Владимир Путин» побеседовал с ректором о коронавирусе и общежитиях
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Власть, 09.11.2020
Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнёрства по нацпроекту
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
Власть, 09.11.2020
Подобный семинар-дискуссия прошёл в Бурятии впервые
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Власть, 09.11.2020
Анна Попова также рекомендует отметить праздник на даче
Минприроды Бурятии проверят правоохранительные органы
Минприроды Бурятии проверят правоохранительные органы
Власть, 09.11.2020
Счётная палата вскрыла серьёзные нарушения в министерстве природных ресурсов Бурятии
Сельский глава в Бурятии затянул с регистрацией устава
Сельский глава в Бурятии затянул с регистрацией устава
Власть, 09.11.2020
Виновника наказали предупреждением
Прокуратура Бурятии нашла нарушения в комитете охраны памятников
Прокуратура Бурятии нашла нарушения в комитете охраны памятников
Власть, 09.11.2020
Председатель комитета получил представление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^