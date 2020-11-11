Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Монголии заявили о планах по закрытию свободной торговой зоны «Алтанбулаг» на границе с Россией. Причиной стала эпидемиологическая обстановка в соседнем Кяхтинском районе Бурятии, передавало монгольское издание «Монцамэ».
10 ноября ИА REGNUM сообщило, что Монголия винит Бурятию в слабом контроле за COVID.
- За последние три дня были сделаны анализы 1816 людям, 12 из них дали положительный результат. Среди них 59-летний гражданин России, 56-летний гражданин Белоруссии и трое гражданина Монголии являются дальнобойщиками. Видно, что в Кяхте контроль над сложившейся ситуацией находится на низком уровне. Монгольские водители свободно передвигаются по городу Улан-Удэ и собирают товары, — цитирует REGNUM директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 368, 317 из них выздоровели.
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, Фото:
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