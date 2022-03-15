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Частота полётов из Улан-Удэ в Монголию увеличивается

Частота полётов из Улан-Удэ в Монголию увеличивается
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Возобновлённые в Монголию авиарейсы набрали популярность

С 19 марта пассажирские авиарейсы по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор будут выполняться два раза в неделю. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Весной 2020 года из-за пандемии авиасообщение между Россией и Монголией было прервано. В декабре 2021 года рейсы возобновились и стали популярными.

Сейчас полёты выполняются по субботам на самолёте Embraer 190, вмещающем почти 100 пассажиров. С 19 марта частота рейсов Улан-Удэ - Улан-Батор увеличится до двух раз.

- Регулярное пассажирское авиасообщение между Монголией и Россией необходимо для дальнейшего экономического сотрудничества, сотрудничества в энергетике и поддержания дружественных связей. К тому же рейс востребован среди жителей Бурятии, Монголии и других регионов России, поэтому принято решение об увеличении количества рейсов, - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.


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