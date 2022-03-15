Частота полётов из Улан-Удэ в Монголию увеличивается

Возобновлённые в Монголию авиарейсы набрали популярность



С 19 марта пассажирские авиарейсы по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор будут выполняться два раза в неделю. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



Весной 2020 года из-за пандемии авиасообщение между Россией и Монголией было прервано. В декабре 2021 года рейсы возобновились и стали популярными.



Сейчас полёты выполняются по субботам на самолёте Embraer 190, вмещающем почти 100 пассажиров. С 19 марта частота рейсов Улан-Удэ - Улан-Батор увеличится до двух раз.



- Регулярное пассажирское авиасообщение между Монголией и Россией необходимо для дальнейшего экономического сотрудничества, сотрудничества в энергетике и поддержания дружественных связей. К тому же рейс востребован среди жителей Бурятии, Монголии и других регионов России, поэтому принято решение об увеличении количества рейсов, - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.





