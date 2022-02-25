Солдат из Бурятии участвовал в лыжном переходе, посвящённом 80-летию операции 1942 года

Общество, Фото: минобороны РФ

80 солдат-десантников прошли на лыжах четыре области и 16 городов России



Десантник из села Татарский Ключ Заиграевского района принял участие в лыжном переходе, посвящённом 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года. В феврале этого года участники этого лыжного перехода, достигли крайней точки своего маршрута в Подмосковье. Был среди смелых воинов и рядовой гвардии – заиграевец Артём Максимов.



- Юношу призвали в армию осенью 2021 года. Немногие из нашей республики попали по распределению в Рязань, а от Заиграевского района Артём и вовсе несёт службу в Рязани один, - сообщает газета «Вперед».



В январе этого года Максимов стал одним из 80-ти участников непростого лыжного перехода. Но трудности юношу не испугали.



27 января командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт лыжному переходу из подмосковного города Раменское. Выбор города не случаен - во время войны здесь были сформированы шесть воздушно-десантных соединений. Здесь же, с аэродрома осуществлялся взлёт десантников.



Военнослужащие с момента финиша перехода, 10 февраля, преодолели более 850 километров. На лыжах солдаты прошли по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям. За это время они посетили 16 городов, памятные места, и другие населенные пункты, где проходили бои во время войны.

