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Улан-удэнец покорил самую высокую вершину в Антарктиде

Улан-удэнец покорил самую высокую вершину в Антарктиде
Общество,  Фото:страница Андрея Муравьева
Андрею Муравьеву пригодился опыт зимних переходов по озеру Байкал

Предприниматель и путешественник из Улан-Удэ взошёл на самую высокую вершину в Антарктиде— пик Винсон. Его высота составляет около 5 тысяч метров над уровнем моря.

О своём путешествии Муравьев рассказывает на своей странице в Instagram. Сначала он прилетел в Бразилию, потом несколько дней провел в Чили на карантине. И наконец вылетел в Антарктиду. Его поразило, что там все время светило солнце, сообщает паблик crimburyatia.

- В Антарктиде сейчас лето, температура около -20-30 С градусов, сразу оговорюсь, что при восхождении температура опускается ещё больше, — написал Муравьев в соцсети.

Альпинист отмечает суровые экологические правила, действующие на континенте.

- Согласно принятым международным конвенциям, в Антарктиде строжайше запрещено оставлять мусор, загрязнять окружающую среду, в том числе, отходами жизнедеятельности. Для этого ты обязан иметь индивидуальные средства сбора отходов, справлять нужду в специальные емкости, носить их с собой, отходы утилизировать в спецместа, сдавать при вылете с Антарктиды, — рассказывает альпинист.

Обычно путешествие на Винсон растягивается на 6-7 дней с учетом акклиматизации и адаптации. Но когда группа Муравьева прибыла в лагерь, ей сообщили, что, по прогнозу синоптиков, через три дня на местности начнется сильный ветер — до 75 км/час. Альпинисты решили начать восхождение сразу и сэкономили несколько дней.

Сейчас Муравьев отдыхает в Перу и планирует новые путешествия. Улан-удэнец поделился, что при путешествии на Винсон ему помог опыт зимних переходов по озеру Байкал.

альпинизм

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