Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему происходят ежедневно
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки коронавирус выявили у 120 человек.
Заболеваемость в последние три дня сохраняется примерно на одних и тех же позициях. Для сравнения, позавчера выявили 119 новых больных, до этого 117, 115.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 77 793. Из них 46% (35 974) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровел от ковида за всё время 72 671 человек. Накануне вылечились 197 пациентов.
Скончались за минувшие сутки пять больных коронавирусом. Все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера также было пять смертельных исходов, а днём ранее – четыре.
Всего с начала пандемии в Бурятии от COVID-19 умерли 2500 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 810 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало меньше на 62 человека.
В отделениях реанимации находятся 130 пациентов. Из них старше 65 лет – 71. На ИВЛ – 62 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1199 коек: занято – 810, свободно 389 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1812 человек.
Число контактных лиц – 4786 человек.
Завершили первичную вакцинацию от коронавируса 444 873 человек. Повторную вакцинацию начали 83 944 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям, рассказав об опасности штамма «омикрон».
В Бурятии продолжается сбор средств на строительство и установку памятника медицинским работникам, умершим от коронавируса. Пожертвование в размере 50 тысяч внесла епархия.
Число умерших от COVID-19 жителей Бурятии достигло 2500
Общество, Фото:
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