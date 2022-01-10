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Епархия пожертвовала на памятник умершим от ковида медикам в Бурятии

Епархия пожертвовала на памятник умершим от ковида медикам в Бурятии
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Пожертвование передал лично Бурятский митрополит

В Бурятии продолжается сбор средств на строительство и установку памятника медицинским работникам, умершим от коронавируса. Инициатива исходит от Бурятского отделения общественного движения «Матери России», они же и собирают деньги.

Недавно митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал от епархии пожертвование – 50 тысяч рублей.

- Владыка Иосиф вручил министру социальной защиты населения Татьяне Быковой и председателю регионального отделения общественного движения «Матери России» Ларисе Давыдовой, занимающимся сбором средств на установку памятника, сертификат Улан-Удэнской и Бурятской епархии на 50 тысяч рублей. На вручении также присутствовала уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова, - сообщили в пресс-службе епархии.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в Бурятии от коронавируса скончались более девяти медицинских работников. Среди них акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Цыбикова, врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Бурхиева, анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра Ардан Баторов, рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Светлана Костеренко, анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Душкин, анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Василий Цыренов, медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Светлана Будаева, старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко Галина Атутова, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Маланова.

Где будет установлен мемориал, пока ещё не решено.


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