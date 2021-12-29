В Улан-Удэ открылась выставка «Рождество в детском творчестве»



В категории 3-6 лет

— Диплом 1 степени –Вероника Ш, «Рождественский ангел»;

— Диплом 2 степени –Булат Э., «Зимние забавы»;

— Диплом 3 степени –Анастасия Б., «Расскажи нам, елочка сказку»;



В категории 7-9 лет

— Диплом 1 степени – Екатерина Ш., «Рождественский вечер»;

— Диплом 2 степени – Таисия Н., «Мария с младенцем»;

— Диплом 3 степени – Арьяна С., «Добро пожаловать, Рождество!»;



В категории 10-12 лет

— Диплом 1 степени – Кира Ч., «Волшебное Рождество»;

— Диплом 2 степени – Оюна О., «Счастливого Рождества»;

— Диплом 3 степени – Номина Б., «Подарки»;



В категории 14-16 лет

— Диплом 1 степени – Вероника А., «Рождественский олень»;

— Диплом 2 степени – Максим А., «Дом дедушки Мороза»;



Номинация «Поделки»



В категории 3-6 лет

— Диплом 1 степени – Максим Ч., «Рождественская сказка»;

— Диплом 2 степени – Саша С., «Рождественский вечер»;

— диплом 3 степени – Ренат А., «В ночь под Рождество»;



В категории 7-9 лет

— Диплом 1 степени – Золто Д., «Одигитриевский собор»;

— Диплом 2 степени – Давид Е., «Рождение Христа»;

— Диплом 3 степени – Ирина Н., «Девочка и снег».



Все остальные конкурсанты будут отмечены сертификатами участия, а руководители благодарственными письмами. Получить сертификаты и благодарности участники смогут после 10 января.



Выставка «Рождество в детском творчестве» работает до 10 января 2022 года. Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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28 декабря в Улан-Удэ открылась выставка конкурсных работ «Рождество в детском творчестве». В конкурсе приняли участие дети от 3 до 16 лет: ученики городских средних школ, ДШИ, воспитанники детских садов, школ-интернатов. Всего на конкурс поступило 165 работ, среди которых представлены как рисунки, так и поделки.После художественной экспертизы лучшие 30 работ были выставлены в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. Также решением жюри единогласно определены победители конкурса. Критериями оценки послужили мастерство, оригинальность идеи, выразительность языка, соответствие теме конкурса.Победителями стали: