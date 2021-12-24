В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Мероприятие прошло в художественном музее имени Ц.С. Сампилова



22 декабря в Улан-Удэ прошло ежегодное отчётное мероприятие выдающихся деятелей литературы и искусства Бурятии. Также на нём были отмечены талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений, ставших лауреатами государственной стипендии.



Напомним, что распоряжением главы республики от 20 декабря этого года государственные стипендии были присуждены:



В номинации «Выдающиеся деятели литературы и искусства Республики Бурятия»

Артугаева Нина

Архипов Валентин

Батуров Александр

Башкуев Геннадий

Варфоломеева Надежда

Гатапов Алексей

Гатапов Валерий

Дамбиева Баярма

Дамиранов Пурбо

Дарибазарова Цырен-Ханда

Дашиева Татьяна

Доржиева Дулгар

Дугаров Зандан

Дугарова Александра

Жигмытов Баяр

Извеков Юрий

Кузнецова Галина

Лабок Лев

Лыгденов Александр

Митыпов Владимир

Нохоева Любовь

Перинов Аркадий

Прибылов Александр

Раднаева Санжи-Сурун

Санжиева Лариса

Тайсаев Баир

Усович Виктор

Цырендашиев Базыр

Цырендоржиев Цыдып

Шенхоров Чингиз



В номинации «Талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений»

Абзаева Надежда

Батуева Саяна

Булутова Арюна

Дамбиев Пурбо

Дармаева Дарима

Дашеева Туяна

Догдонова Арюна

Доржиева Ксения

Доржиева Раджана

Дружинина Анастасия

Жамбалова Елена

Зандраев Элбэг

Кантакова Дарима

Маганов Артём

Намолова Мария

Очиров Лудуб

Ринчинов Амгалан

Семёнова Валерия

Сюй Юмжана

Хамагаев Чингис



Вечер открыла директор национального музея Татьяна Бороноева, представив новый альбом, созданный в рамках празднования столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В торжественной обстановке альбомы вручили директорам национальной и детско-юношеской библиотек.



Лауреаты представили свои новые художественные, литературные и музыкальные произведения, созданные за прошедший год. В зале звучали стихи Баяра Жигмытова, Аркадия Перинова и Юрия Извекова. Музыкальные номера представили молодые композиторы Татьяна Андриевская и Лудуб Очиров. Чарующие звуки лимбы наполнили зал, прозвучало произведение Ларисы Санжиевой «Пора цветения багульника» в исполнении Миланы Садуллаевой. Элбэг Зандраев прочитал стихотворение собственного сочинения на бурятском языке. На выставке были представлены художественные произведения стипендиатов. Особый интерес представляют молодые авторы, недавно начавшие свою активную творческую карьеру: модельер Надежда Абзаева, художники Аюна Гарматарова, Дарима Кантакова, Анна Никитина, Надежда Супонина. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

