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В Бурятии состоится чемпионат по ледовых гонкам

В Бурятии состоится чемпионат по ледовых гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования стартуют с начала января

В начале следующего года в Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по ледовым гонкам. Соревнования проведут на льду карьера в селе Сужа.

Этапы любительских гонок «Лёд 2022» состоятся 16 января, 29 января, 19 февраля и 26 февраля 2022 года. Автокросс проведут 8 января и 5 марта 2022 года в классах «S 1600», «S 1400» и «Свободный».

Соревнования пройдут по следующему расписанию. В 9:00 состоятся административная и техническая проверка, а также медицинский контроль. С 11:00 до 12:00 запланирована тренировка. С 12:00 до 12:40 – квалификация участников. В 12:40 назначен брифинг.

Официальное открытие начнётся в 13:00. Заезды участников стартуют с 13:20 и закончатся в 16:00. В 17:00 пройдёт награждение победителей, сообщает СТК «Сибирь».

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