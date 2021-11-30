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В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации

В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество,  Фото:kabanskaiatsrb
Он будет работать несколько дней в Кабанске

В Кабанском районе Бурятии библиобус (выездную библиотеку) оборудовали под мобильный пункт вакцинации.

С 29 ноября по 3 декабря на центральной площади села Кабанск возле Дома культуры будет работать мобильный пункт по вакцинации, сообщили в Кабанской центральной районной больнице.

Часы работы: с 10:00 до 15:00. Обед с 12:00 до 13:00.

Для вакцинации необходимо при себе иметь: паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

- Не проходите мимо, если вы ещё не вакцинированы, защитите себя и своих близких, - призывают медики районной больницы.

Список пунктов вакцинации, работающих в Улан-Удэ, можно посмотреть по ссылке. 
вакцинация

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