Он будет работать несколько дней в Кабанске
В Кабанском районе Бурятии библиобус (выездную библиотеку) оборудовали под мобильный пункт вакцинации.
С 29 ноября по 3 декабря на центральной площади села Кабанск возле Дома культуры будет работать мобильный пункт по вакцинации, сообщили в Кабанской центральной районной больнице.
Часы работы: с 10:00 до 15:00. Обед с 12:00 до 13:00.
Для вакцинации необходимо при себе иметь: паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
- Не проходите мимо, если вы ещё не вакцинированы, защитите себя и своих близких, - призывают медики районной больницы.
Список пунктов вакцинации, работающих в Улан-Удэ, можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество, Фото:
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