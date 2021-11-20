В Бурятии в выходные работают все мобильные пункты вакцинации

В Улан-Удэ они расположены в крупных торговых точках



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить работу мобильных пунктов вакцинации в выходные дни. В столице республики развёрнуто 8 таких пунктов. Все они будут работать в предстоящие выходные.



Напомним, мобильные пункты в торговых центрах и комплексах, а также крупных супермаркетах открыты с целью увеличения охвата населения вакцинацией, помимо пунктов вакцинации в медицинских учреждениях. 8 мобильных пунктов работают в вечернее время и в выходные дни.



В районах республики также функционируют пункты вакцинации. В Кабанском районе курсирует мобильный пункт вакцинации – вакцинобус, который по графику работает в сельских поселениях района.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, вакцина в республике имеется в достаточном количестве, запасы регулярно пополняются. На текущей неделе поступило 32800 доз вакцины первого и второго компонента.



Мобильные пункты вакцинации находятся по адресам:



ТЦ «Форум»

2 этаж, павильон №15

График работы: 10:00 - 20:00, пн-вс, без выходных.

В воскресенье: Единый мобильный пункт вакцинации



ТЦ «Мёд», 1 этаж

пн-пт: 11:00 - 18:00 (обед 13:30 - 14:00)

сб: 11:00 - 17:00

вс: 10:00 - 17:00



ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)

пн-пт: 10:00 - 17:00 (обед 12:00 - 13:00)



ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39б)

пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00 - 14:00)



ТЦ «Сагаан Морин»

пн-сб: 9:00 - 20:00

вс: 10:00 - 17:00

Обед: 12:00 - 12:30

Влажная уборка и кварцевание: 16:30 - 17:00



КСК ЗММК

пн-сб: 9:00 - 20:00

вс: 9:00 - 18:00

Обед: 12:00 - 13:00



За дацаном (на его территории)

Проспект Строителей 46, строение 1

пн-пт: 10:00 - 17:00

Обед: 13:30 - 14:00



Гагарина, д. 38

пн-пт: 9:00 - 17:00

сб-вс: 10:00 - 15:00

Обед: 12:30 - 13:00

