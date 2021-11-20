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В Бурятии в выходные работают все мобильные пункты вакцинации

В Бурятии в выходные работают все мобильные пункты вакцинации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ они расположены в крупных торговых точках

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить работу мобильных пунктов вакцинации в выходные дни. В столице республики развёрнуто 8 таких пунктов. Все они будут работать в предстоящие выходные.

Напомним, мобильные пункты в торговых центрах и комплексах, а также крупных супермаркетах открыты с целью увеличения охвата населения вакцинацией, помимо пунктов вакцинации в медицинских учреждениях. 8 мобильных пунктов работают в вечернее время и в выходные дни.

В районах республики также функционируют пункты вакцинации. В Кабанском районе курсирует мобильный пункт вакцинации – вакцинобус, который по графику работает в сельских поселениях района.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, вакцина в республике имеется в достаточном количестве, запасы регулярно пополняются. На текущей неделе поступило 32800 доз вакцины первого и второго компонента.

Мобильные пункты вакцинации находятся по адресам:

ТЦ «Форум»
2 этаж, павильон №15
График работы: 10:00 - 20:00, пн-вс, без выходных.
В воскресенье: Единый мобильный пункт вакцинации

ТЦ «Мёд», 1 этаж
пн-пт: 11:00 - 18:00 (обед 13:30 - 14:00)
сб: 11:00 - 17:00
вс: 10:00 - 17:00

ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)
пн-пт: 10:00 - 17:00 (обед 12:00 - 13:00)

ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39б)
пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00 - 14:00)

ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 9:00 - 20:00
вс: 10:00 - 17:00
Обед: 12:00 - 12:30
Влажная уборка и кварцевание: 16:30 - 17:00

КСК ЗММК
пн-сб: 9:00 - 20:00
вс: 9:00 - 18:00
Обед: 12:00 - 13:00

За дацаном (на его территории)
Проспект Строителей 46, строение 1
пн-пт: 10:00 - 17:00
Обед: 13:30 - 14:00

Гагарина, д. 38
пн-пт: 9:00 - 17:00
сб-вс: 10:00 - 15:00
Обед: 12:30 - 13:00
Бурятия вакцинация профилактика коронавирус

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