Им вручили почётные знаки «Материнская слава»
24 ноября в Иркутской области вручены почётные знаки «Материнская слава» многодетным женщинам региона. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с областными муниципалитетами.
В этом году к награде представлено 22 многодетных матери. Это Денисова Инна (14 детей) и Чуванова Елена (7 детей) из Иркутского района, Чех Татьяна (5 детей, г. Братск), Адамова Татьяна (6 сыновей), Никитина Ирина (8 детей), Харханова Марина (5 детей), Шадаева Таисия (5 детей) из Осинского района, Аширова Гулсара (5 детей) из Усольского района, Головня Наталья (15 детей) и Крон Эльвира (7 детей) из Куйтунского района, Диланян Оксана (10 детей) и Факащук Алёна (8 детей) из Ангарска, Сафронова Елена (6 детей) из Свирска, Черемичкина Любовь (8 детей) из Саянска, Щапова Ирина (5 детей) из Качугского района, Новикова Татьяна (7 детей) и Светлолобова Елена (8 детей) из Тулунского района, Речицкая Галина (6 детей) из Черемховского района, Боролдоева Светлана (5 детей) и Мандухаева Антонида (7 детей) из Эхирит-Булагатского района. Воротынова Ольга (5 детей) из Слюдянского района и Опарина Надежда (7 детей) из Зиминского района.
Почётный знак «Материнская слава» вручается многодетным матерям, достойно воспитавшим пятерых и более детей. К знаку прилагается удостоверение, а также предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Начиная с 2008 года в Иркутской области почётным знаком «Материнская слава» награждено 170 многодетных матерей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области наградили многодетных матерей
Общество, Фото:
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