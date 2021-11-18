В Забайкалье выберут самый новогодний район

Стартовал краевой конкурс на лучшее уличное оформление



В Забайкальском крае запущен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Для участия приглашаются администрации муниципальных образований региона, районных центров и небольших населённых пунктов.



По итогам конкурса определят победителей среди муниципальных образований края – наиболее ярко украшенный к новому году районный центр и населённый пункт. Авторов лучших работ ждут денежные призы.



Принять участие в конкурсе можно до 25 декабря этого года. Для этого нужно разместить пост с текстовым описанием оформления, фотографиями и/или видеозаписями в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» или «Одноклассники» с хештегом #народныйновыйгод. Организаторами приветствуется творческий подход и креативность.



Победители будут определены жюри с учетом общественного голосования на информационном портале «Культура.75». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



