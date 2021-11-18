Стартовал краевой конкурс на лучшее уличное оформление
В Забайкальском крае запущен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Для участия приглашаются администрации муниципальных образований региона, районных центров и небольших населённых пунктов.
По итогам конкурса определят победителей среди муниципальных образований края – наиболее ярко украшенный к новому году районный центр и населённый пункт. Авторов лучших работ ждут денежные призы.
Принять участие в конкурсе можно до 25 декабря этого года. Для этого нужно разместить пост с текстовым описанием оформления, фотографиями и/или видеозаписями в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» или «Одноклассники» с хештегом #народныйновыйгод. Организаторами приветствуется творческий подход и креативность.
Победители будут определены жюри с учетом общественного голосования на информационном портале «Культура.75». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье выберут самый новогодний район
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кичи и Лиман теперь живут в просторном вольере
Победители получат денежные сертификаты
Стартовал краевой конкурс на лучшее уличное оформление
На дорогах гололедица
Финальный показ состоится в конце этой недели
В тренировке приняли участие расчёты ЗРК «Бук» ВВО
За медали будут бороться девушки до 16 лет и 21 года
Его участниками стали школьники, находящиеся на различных видах учёта
Её вновь установят в следующем году
Работа по их установке продолжится в следующем году
В нём примут участие спортсмены из сельских районов
Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай
Награждение победителей пройдёт в последний день состязаний
В республике подходит к завершению театральный фестиваль-конкурс эвенков
Победители получили денежные призы и конскую упряжь