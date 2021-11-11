В Улан-Удэ покажут выставку о географических открытиях

Она посвящена Восточно-Сибирскому отделению Русского географического общества



С 13 ноября в Улан-Удэ начнёт работу фотодокументальная выставка «ВСО РГО – 170». Экспозицию из фондов Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева покажут в этнографическом музее народов Забайкалья. Выставка посвящена 170-летию со дня открытия Восточно-Сибирского императорского Русского географического общества.



Среди экспонатов небольшой экспозиции на выставке будут представлены фотографии, документы, а также карты из фондов Кяхтинского краеведческого музея, отражающие историю развития экспедиционных маршрутов наиболее известных путешественников, пролегавших через Кяхту. Познакомиться со страницами истории российских географических открытий в Центральной Азии можно до 19 декабря.



- Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества (ВСО РГО) является региональным отделением всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО). Отделение является преемником Сибирского (затем Восточно-Сибирского) отдела императорского Русского географического общества, учреждённого в 1851 году с центром в городе Иркутск, - сообщает пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея. - Иркутский отдел образовался всего шесть лет спустя после организации Всероссийского географического общества и являлся одним из мощнейших центров изучения природы, географии, этнографии на Дальнем Востоке и в Сибири. Особенностью Восточно-Сибирского отдела являлось то, что почти все его члены не имели профессиональной научной подготовки, занимаясь изучением края только на общественных началах. Тем не менее, среди членов общества были такие известные российские учёные, как Щапов, Обручев, Кропоткин, Пржевальский, Потанин и другие.



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