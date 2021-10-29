Кровь необходима для скорейшего выздоровления
Сотрудники филиала по Железнодорожному району Улан-Удэ уголовно-исправительной инспекции УФСИН России по Бурятия оказали донорскую помощь пациентке. Женщина проходит лечение в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова.
Они сдали кровь, необходимую для скорейшего выздоровления женщины.
- Сотрудники считают донорство крови наиболее социально-значимым поступком. Своим решением они проявляют гражданскую позицию и оказывают помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН сдали кровь для больной женщины
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Кровь необходима для скорейшего выздоровления
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