В Улан-Удэ сотрудники УФСИН сдали кровь для больной женщины

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Кровь необходима для скорейшего выздоровления



Сотрудники филиала по Железнодорожному району Улан-Удэ уголовно-исправительной инспекции УФСИН России по Бурятия оказали донорскую помощь пациентке. Женщина проходит лечение в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова.



Они сдали кровь, необходимую для скорейшего выздоровления женщины.



- Сотрудники считают донорство крови наиболее социально-значимым поступком. Своим решением они проявляют гражданскую позицию и оказывают помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

